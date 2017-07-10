ГУВД: мужчина пытался перерезать себе горло в центре Минска

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Мужчина пытался перерезать себе горло на Октябрьской площади в Минске в конце прошлой недели, соответствующую информацию подтвердил Sputnik пресс-секретарь столичного ГУВД Александр Ластовский.

Инцидент произошел в центре столицы еще в пятницу 7 июля: мужчина попытался перерезать себе горло острым предметом, но его остановили сотрудники ОМОН и передали медикам.

"Его доставили в больницу, больше подробностей никаких сообщить не могу", — сообщил Sputnik представитель ГУВД.

Находился ли мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, Ластовский ответить не смог. "Вопрос к медикам", — уточнил собеседник Sputnik.

В какую больницу доставили мужчину после публичной попытки самоубийства, также не известно.