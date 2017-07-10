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ГУВД: мужчина пытался перерезать себе горло в центре Минска
11.07.2017 09:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июл — Sputnik. Мужчина пытался перерезать себе горло на Октябрьской площади в Минске в конце прошлой недели, соответствующую информацию подтвердил Sputnik пресс-секретарь столичного ГУВД Александр Ластовский.
Инцидент произошел в центре столицы еще в пятницу 7 июля: мужчина попытался перерезать себе горло острым предметом, но его остановили сотрудники ОМОН и передали медикам.
"Его доставили в больницу, больше подробностей никаких сообщить не могу", — сообщил Sputnik представитель ГУВД.
Находился ли мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, Ластовский ответить не смог. "Вопрос к медикам", — уточнил собеседник Sputnik.
В какую больницу доставили мужчину после публичной попытки самоубийства, также не известно.
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Мужчину вовремя остановили сотрудники правоохранительных органов и передали медикам.
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