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ГУВД: мужчина пытался перерезать себе горло в центре Минска

11.07.2017 09:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл — Sputnik. Мужчина пытался перерезать себе горло на Октябрьской площади в Минске в конце прошлой недели, соответствующую информацию подтвердил Sputnik пресс-секретарь столичного ГУВД Александр Ластовский.

ГУВД: мужчина пытался перерезать себе горло в центре Минска
© Pixabay
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Инцидент произошел в центре столицы еще в пятницу 7 июля: мужчина попытался перерезать себе горло острым предметом, но его остановили сотрудники ОМОН и передали медикам.

"Его доставили в больницу, больше подробностей никаких сообщить не могу", — сообщил Sputnik представитель ГУВД.

Находился ли мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, Ластовский ответить не смог. "Вопрос к медикам", — уточнил собеседник Sputnik.

В какую больницу доставили мужчину после публичной попытки самоубийства, также не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчину вовремя остановили сотрудники правоохранительных органов и передали медикам.

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