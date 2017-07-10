Трагедия в Барановичах: медики надеются на благоприятных исход

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Медики Минского столичного ожогового центра, куда в субботу были доставлены трое травмированных школьников из Барановичей, надеются на благоприятный исход, но конкретных прогнозов не делают, сообщает Агентство телевизионных новостей телеканала "Беларусь 1".

Инцидент произошел в минувшие выходные — четверо школьников жгли костер в помещении недостроенного магазина, а после того, как огонь начал стихать, решили "подпитать" его из аэрозольного баллончика, который был найден на стройке. Троих детей с термическими ожогами привезли сначала в Барановичскую городскую больницу, а затем, учитывая тяжесть их состояния, сразу же перенаправили в Минск

В больницу скорой помощи детей из Барановичей на спецтранспорте и в сопровождении реанимационной бригады привезли около семи часов вечера в субботу.

У детей развивается ожоговая болезнь, сообщил телеканал со ссылкой на медиков. Выздоровление будет зависеть от организма каждого из школьников. Все необходимое лечение подростки получают.

С учетом количества ожогов, которые получили дети, процесс выздоровления может занять не меньше месяца. Во время взрыва они были в открытой одежде, майках и шортах, потому существенно пострадали лицо, руки и ноги.