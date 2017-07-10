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Трагедия в Барановичах: медики надеются на благоприятных исход
11.07.2017 10:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл — Sputnik. Медики Минского столичного ожогового центра, куда в субботу были доставлены трое травмированных школьников из Барановичей, надеются на благоприятный исход, но конкретных прогнозов не делают, сообщает Агентство телевизионных новостей
Инцидент произошел в минувшие выходные — четверо школьников жгли костер в помещении недостроенного магазина, а после того, как огонь начал стихать, решили "подпитать" его из аэрозольного баллончика, который был найден на стройке. Троих детей с термическими ожогами привезли сначала в Барановичскую городскую больницу, а затем, учитывая тяжесть их состояния, сразу же перенаправили в Минск
В больницу скорой помощи детей из Барановичей на спецтранспорте и в сопровождении реанимационной бригады привезли около семи часов вечера в субботу.
У детей развивается ожоговая болезнь, сообщил телеканал со ссылкой на медиков. Выздоровление будет зависеть от организма каждого из школьников. Все необходимое лечение подростки получают.
С учетом количества ожогов, которые получили дети, процесс выздоровления может занять не меньше месяца. Во время взрыва они были в открытой одежде, майках и шортах, потому существенно пострадали лицо, руки и ноги.
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Трое школьников, которые получили серьезные термические ожоги в минувшие выходные, были доставлены в реанимацию Минского ожогового центра.
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