ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске мужчина получил тяжелые ожоги во время ремонта машины

11.07.2017 10:44 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

31-летний мужчина госпитализирован с ожогами 76% тела после ремонта машины в гараже своего знакомого. Во время работы шлифовальной машиной вспыхнули пары из канистры с бензином. Подробности сообщает Минское городское управление МЧС.


Инцидент произошел 10 июля во второй половине дня на территории гаражного кооператива на улице Олешева.

В одном из боксов мужчины ремонтировали машину Renault Laguna с использованием углошлифовальной машины. В подвале гаража стояла 20-литровая канистра с бензином, и в какой-то момент произошла вспышка его паров.


В результате пострадал мужчина, который помогал хозяину с ремонтом. С ожогами 76% тела 1−3 степени он госпитализирован в городскую больницу.

Предполагаемая причина случившегося — нарушение противопожарных требований при огневых работах.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31-летний мужчина госпитализирован с ожогами 76% тела.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Трагедия в Барановичах: медики надеются на благоприятных исход
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика