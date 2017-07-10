В Минске мужчина получил тяжелые ожоги во время ремонта машины

31-летний мужчина госпитализирован с ожогами 76% тела после ремонта машины в гараже своего знакомого. Во время работы шлифовальной машиной вспыхнули пары из канистры с бензином. Подробности сообщает Минское городское управление МЧС.





Инцидент произошел 10 июля во второй половине дня на территории гаражного кооператива на улице Олешева.

В одном из боксов мужчины ремонтировали машину Renault Laguna с использованием углошлифовальной машины. В подвале гаража стояла 20-литровая канистра с бензином, и в какой-то момент произошла вспышка его паров.





В результате пострадал мужчина, который помогал хозяину с ремонтом. С ожогами 76% тела 1−3 степени он госпитализирован в городскую больницу.

Предполагаемая причина случившегося — нарушение противопожарных требований при огневых работах.