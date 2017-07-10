|
На стройплощадке на улице Аэродромной на дом упал башенный кран
Утром 11 июля на стройплощадке по улице Аэродромной упал башенный кран. В результате падения кабины пострадал машинист. Подробности
Обрушение произошло, когда кран поднимал арматуру общим весом около 100 кг. Машина рухнула на соседний строящийся панельный дом.
В результате падения в кабине с высоты 44 метров пострадал 30-летний машинист. Скорая доставила мужчину в больницу с сочетанными травмами тяжелой степени и ЧМТ.
Помощь спасателей не потребовалась. На месте идут аварийные и восстановительные работы. Причина происшествия выясняется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате падения кабины пострадал 30-летний машинист. С тяжелыми травмами он госпитализирован.
|
Архив (ЧП)
Комментарии