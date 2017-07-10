ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На стройплощадке на улице Аэродромной на дом упал башенный кран

11.07.2017 11:17 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Утром 11 июля на стройплощадке по улице Аэродромной упал башенный кран. В результате падения кабины пострадал машинист. Подробности сообщает Минское городское управление МЧС.


Обрушение произошло, когда кран поднимал арматуру общим весом около 100 кг. Машина рухнула на соседний строящийся панельный дом.


В результате падения в кабине с высоты 44 метров пострадал 30-летний машинист. Скорая доставила мужчину в больницу с сочетанными травмами тяжелой степени и ЧМТ.

Помощь спасателей не потребовалась. На месте идут аварийные и восстановительные работы. Причина происшествия выясняется.



 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате падения кабины пострадал 30-летний машинист. С тяжелыми травмами он госпитализирован.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Минске мужчина получил тяжелые ожоги во время ремонта машины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика