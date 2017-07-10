На стройплощадке на улице Аэродромной на дом упал башенный кран

Утром 11 июля на стройплощадке по улице Аэродромной упал башенный кран. В результате падения кабины пострадал машинист. Подробности сообщает Минское городское управление МЧС.





Обрушение произошло, когда кран поднимал арматуру общим весом около 100 кг. Машина рухнула на соседний строящийся панельный дом.





В результате падения в кабине с высоты 44 метров пострадал 30-летний машинист. Скорая доставила мужчину в больницу с сочетанными травмами тяжелой степени и ЧМТ.

Помощь спасателей не потребовалась. На месте идут аварийные и восстановительные работы. Причина происшествия выясняется.







