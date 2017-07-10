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Башенный кран упал на строящийся дом в Минске

11.07.2017 11:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Башенный кран, при помощи которого на стройке поднимали арматуру, упал на территорию строящегося по соседству дома на улице Аэродромной в Минске, сообщили Sputnik в МЧС.

Башенный кран упал на строящийся дом в Минске
© Sputnik Виталий Аньков
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Сообщение о падении крана поступило столичным спасателям в 09:45 11 июля. Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС выяснили, что падение башенного крана произошло в процессе подъема арматуры, весящей около 100 килограммов. 

Машинист крана, мужчина 1986 года рождения, упал в кабине с высоты 44 метров. С тяжелыми сочетанными травмами он был госпитализирован прибывшей на место бригадой скорой медицинской помощи.

На месте падения крана помощи сотрудников МЧС не потребовалось, сейчас там проводятся аварийные и восстановительные работы, а также устанавливается причина происшествия.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В результате падения крана пострадал его машинист – мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами.

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