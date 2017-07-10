Боевики ИГ подтвердили, что их главарь аль-Багдади мертв

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Террористы группировки "Исламское государство" подтвердили информацию о гибели главаря Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Sputnik со ссылкой на телеканал "Аль-Сумария".

Сообщается, что террористы ИГ опубликовали краткое заявление, в котором сообщили о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, а также имя "нового халифа".

16 июня Министерство обороны России заявило, что аль-Багдади, скорее всего, был ликвидирован в результате атаки российских военно-воздушных сил в южном пригороде города Ракка в конце мая. По словам представителей Минобороны России, эта информация получила подтверждение из нескольких источников.

Аль-Багдади впервые появился в СМИ в 2014 году, когда объявил о создании халифата на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ неоднократно сообщали о смерти лидера исламских боевиков, но информация никогда не подтверждалась.