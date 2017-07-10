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Боевики ИГ подтвердили, что их главарь аль-Багдади мертв

11.07.2017 12:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл — Sputnik. Террористы группировки "Исламское государство" подтвердили информацию о гибели главаря Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Sputnik со ссылкой на телеканал "Аль-Сумария".

Боевики ИГ подтвердили, что их главарь аль-Багдади мертв
© AFP/
Абу Бакр аль-Багдади выступил с прощальной речью и признал поражение

Сообщается, что террористы ИГ опубликовали краткое заявление, в котором сообщили о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, а также имя "нового халифа".

16 июня Министерство обороны России заявило, что аль-Багдади, скорее всего, был ликвидирован в результате атаки российских военно-воздушных сил в южном пригороде города Ракка в конце мая. По словам представителей Минобороны России, эта информация получила подтверждение из нескольких источников.

Аль-Багдади впервые появился в СМИ в 2014 году, когда объявил о создании халифата на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ неоднократно сообщали о смерти лидера исламских боевиков, но информация никогда не подтверждалась.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Боевики группировки "Исламское государство", запрещенной во многих странах, подтвердили гибель своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

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