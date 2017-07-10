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Два человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в Москве

11.07.2017 11:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл — Sputnik. Мужчина застрелил женщину в офисе одного из торговых центров на Алтуфьевском шоссе, а потом застрелился сам.

Тела с огнестрельными ранениями были обнаружены в офисе утром во вторник, 11 июля, на северо-востоке Москвы.

"Предварительно установлено, мужчина произвел выстрелы в женщину, а затем покончил жизнь самоубийством", — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.

На месте работают следователи и криминалисты Главного следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, устанавливается мотивы и картина произошедшего.   

СМИ со ссылкой на осведомленный источник сообщают, что неизвестный мужчина зашел в офисное здание и открыл беспорядочную стрельбу, в результате которой и погибла женщина. Следователи установили, что стрелявший был сожителем погибшей женщины. 

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — рассказали следователи. 

Расследование уголовного дела продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Московские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в офисном здании на Алтуфьевском шоссе.

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