Два человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в Москве

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Мужчина застрелил женщину в офисе одного из торговых центров на Алтуфьевском шоссе, а потом застрелился сам.

Тела с огнестрельными ранениями были обнаружены в офисе утром во вторник, 11 июля, на северо-востоке Москвы.

"Предварительно установлено, мужчина произвел выстрелы в женщину, а затем покончил жизнь самоубийством", — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве .

На месте работают следователи и криминалисты Главного следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, устанавливается мотивы и картина произошедшего.

СМИ со ссылкой на осведомленный источник сообщают, что неизвестный мужчина зашел в офисное здание и открыл беспорядочную стрельбу, в результате которой и погибла женщина. Следователи установили, что стрелявший был сожителем погибшей женщины.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — рассказали следователи.

Расследование уголовного дела продолжается.