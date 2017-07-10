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Два человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в Москве
11.07.2017 11:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июл — Sputnik. Мужчина застрелил женщину в офисе одного из торговых центров на Алтуфьевском шоссе, а потом застрелился сам.
Тела с огнестрельными ранениями были обнаружены в офисе утром во вторник, 11 июля, на северо-востоке Москвы.
"Предварительно установлено, мужчина произвел выстрелы в женщину, а затем покончил жизнь самоубийством", — говорится в сообщении
На месте работают следователи и криминалисты Главного следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, устанавливается мотивы и картина произошедшего.
СМИ со ссылкой на осведомленный источник сообщают, что неизвестный мужчина зашел в офисное здание и открыл беспорядочную стрельбу, в результате которой и погибла женщина. Следователи установили, что стрелявший был сожителем погибшей женщины.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — рассказали следователи.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Московские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в офисном здании на Алтуфьевском шоссе.
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