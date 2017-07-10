Под Новогрудком мужчина погиб от удара током, пытаясь самовольно подключиться к линии

В минувшую субботу в деревне Скрышево Новогрудского района было найдено тело 57-летнего мужчины, а рядом с ним — шест и провод. Человек погиб от удара током, пытаясь самовольно подключится к линии электропередачи. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Гродненской области.





Тело мужчины нашел во дворе заброшенного дома сосед. Погибший лежал под высоковольтными проводами, а рядом с ним нашли длинный деревянный шест и оголенный электрический провод, который тот зажимал в руке.

По данным экспертов Госкомитета судэкспертиз, смерть наступила от поражения током при попытке самовольно подключиться к линии.





Следователи выяснили, что неоднократно судимый мужчина нигде не работал и проживал в пустующем доме за счет подработок. Так как жилье обесточено, он и раньше периодически подключался самовольно проводом с оголенным концом к воздушной линии электропередачи при помощи шеста.

— В результате мужчина зажигал в доме свет и пользовался электробытовыми приборами не производя оплаты. При этом протянутый им по неогороженной территории домовладения электрический провод во многих местах был оголен, что представляло угрозу не только жизни и здоровью самого жильца, но и других граждан, — рассказывает официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

По результатам проверки следователи направят в госорганы и организации представление, чтобы исправить причины и условия, которые способствовали происшествию.