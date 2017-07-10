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Следователи не разглашают подробностей о совращении ребенка в Гомеле
11.07.2017 12:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июл — Sputnik. Подробности уголовного дела о насильственных действиях в отношении малолетней жительницы Гомеля не разглашаются в интересах следствия, сообщила Sputnik официальный представитель областного УСК Мария Кривоногова.
Гомельские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней). Предполагается, что к пятилетней девочке домогался 80-летний мужчина.
"В интересах следствия подробности не разглашаются", — сообщила Sputnik Кривоногова.
Известно, что уголовное дело было возбуждено 4 июля. По данным СМИ, жертвой стала девочка, которая живет рядом с подозреваемым пенсионером.
Если мужчину признают виновным в совращении юной гомельчанки, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
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В насильственных действиях сексуального характера в отношении пятилетней девочки подозревают мужчину 1936 года рождения.
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