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Следователи не разглашают подробностей о совращении ребенка в Гомеле

11.07.2017 12:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл — Sputnik. Подробности уголовного дела о насильственных действиях в отношении малолетней жительницы Гомеля не разглашаются в интересах следствия, сообщила Sputnik официальный представитель областного УСК Мария Кривоногова.

Гомельские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней). Предполагается, что к пятилетней девочке домогался 80-летний мужчина.

"В интересах следствия подробности не разглашаются", — сообщила Sputnik Кривоногова.

Известно, что уголовное дело было возбуждено 4 июля. По данным СМИ, жертвой стала девочка, которая живет рядом с подозреваемым пенсионером.

Если мужчину признают виновным в совращении юной гомельчанки, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В насильственных действиях сексуального характера в отношении пятилетней девочки подозревают мужчину 1936 года рождения.

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