СК рассказал о состоянии госпитализированного в Минске крановщика

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Телесные повреждения были нанесены 31-летнему крановщику при падении башенного крана на строительстве объекта по улице Аэродромной в столице, сообщила Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Инцидент произошел во вторник утром. Кран упал в процессе подъема стокилограммовой арматуры , машинист, находившийся в тот момент в кабине, рухнул на землю с высоты 44 метров.

"В настоящее время он (крановщик — Sputnik) госпитализирован и ему оперативно оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние оценивают медики как средней степени тяжести", — рассказала Гончарова.

Она отметила, что к осмотру места происшествия помимо представителей СК привлечены сотрудники Департамента Госинспекции труда, Проматомнадзора, ГКСЕ и других организаций.