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СК рассказал о состоянии госпитализированного в Минске крановщика
11.07.2017 13:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июл — Sputnik. Телесные повреждения были нанесены 31-летнему крановщику при падении башенного крана на строительстве объекта по улице Аэродромной в столице, сообщила Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
Инцидент произошел во вторник утром.
"В настоящее время он (крановщик — Sputnik) госпитализирован и ему оперативно оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние оценивают медики как средней степени тяжести", — рассказала Гончарова.
Она отметила, что к осмотру места происшествия помимо представителей СК привлечены сотрудники Департамента Госинспекции труда, Проматомнадзора, ГКСЕ и других организаций.
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На месте происшествия работают сотрудники ГКСЭ, Госинспекции по труду, Проматомнадзора и других организаций.
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