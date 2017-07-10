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СК рассказал о состоянии госпитализированного в Минске крановщика

11.07.2017 13:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл — Sputnik. Телесные повреждения были нанесены 31-летнему крановщику при падении башенного крана на строительстве объекта по улице Аэродромной в столице, сообщила Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Инцидент произошел во вторник утром. Кран упал в процессе подъема стокилограммовой арматуры, машинист, находившийся в тот момент в кабине, рухнул на землю с высоты 44 метров.

"В настоящее время он (крановщик — Sputnik) госпитализирован и ему оперативно оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние оценивают медики как средней степени тяжести", — рассказала Гончарова.

Она отметила, что к осмотру места происшествия помимо представителей СК привлечены сотрудники Департамента Госинспекции труда, Проматомнадзора, ГКСЕ и других организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия работают сотрудники ГКСЭ, Госинспекции по труду, Проматомнадзора и других организаций.

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