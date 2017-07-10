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Смертельное ДТП в Пинском районе: погибла супружеская пара из Москвы

11.07.2017 13:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл — Sputnik. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Ивацевичи — Столин утром во вторник, сообщили в УГАИ Брестской области. Погибшие — жители Москвы.

"Трагедия произошла в 9:25. По предварительной информации: 63-летний житель Москвы, управляя автомобилем "Лада Ларгус", двигался по автодороге Ивацевичи — Столин в направлении Пинска. В двух километрах от деревни Логишин водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в мелиоративный канал", — рассказали в ГАИ.

Мужчина и его 57-летняя супруга погибли на месте. В салоне также находилась их 37-летняя дочь. В тяжелом состоянии она была доставлена в реанимацию Пинской районной больницы.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава семьи не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в мелиоративный канал.

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