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Велосипедист умер после ДТП с Audi в Столинском районе

11.07.2017 14:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП в Столинском районе, в результате которого велосипедист получил смертельные травмы, сообщили Sputnik во вторник в Госавтоинспекции Брестской области.

Авария произошла накануне утром на автодороге Житковичи — Давид-Городок — граница Украины.

По предварительной информации, 25-летний водитель Audi 80 с прицепом МАЗ на 67-м километре дороги наехал прицепом на двигавшегося попутно велосипедиста.

По информации ГАИ, 59-летний водитель велосипеда, житель деревни Туры, был госпитализирован в Столинскую центральную районную больницу. Вечером того же дня мужчина скончался от полученных травм.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель двухколесного транспорта спустя семь часов скончался в больнице от полученных травм.

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