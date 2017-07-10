Велосипедист умер после ДТП с Audi в Столинском районе

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП в Столинском районе, в результате которого велосипедист получил смертельные травмы, сообщили Sputnik во вторник в Госавтоинспекции Брестской области.

Авария произошла накануне утром на автодороге Житковичи — Давид-Городок — граница Украины.

По предварительной информации, 25-летний водитель Audi 80 с прицепом МАЗ на 67-м километре дороги наехал прицепом на двигавшегося попутно велосипедиста.

По информации ГАИ, 59-летний водитель велосипеда, житель деревни Туры, был госпитализирован в Столинскую центральную районную больницу. Вечером того же дня мужчина скончался от полученных травм.