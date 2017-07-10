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Футбольный тренер Рындюк приговорен к 2 годам исправительных работ

11.07.2017 14:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл — Sputnik. Суд приговорил бывшего главного тренера футбольного клуба "Сморгонь" Николая Рындюка к двум годам исправительных работ за дачу взятки, сообщает "Прессбол".

Футбольный тренер Рындюк приговорен к 2 годам исправительных работ
© Фото: Сергей Балай, БелаПАН
Дело о взятках в футболе: Жукову дали 5 лет, штраф и конфискацию

Накануне в столице завершился суд по делу Рындюка, который обвинялся в даче взятки экс-директору департамента судейства и инспектирования Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Андрею Жукову, который в январе был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно материалам дела, Рындюк 7 июня прошлого года передал Жукову сто евро. Бывший сотрудник АБФФ получил деньги в качестве "благодарности" за назначение судьи на матч против "Орши" в первой лиге. В момент передачи взятки Жуков был задержан, а Рындюк проходил по делу как свидетель. Но судебного преследования специалисту избежать не удалось, так как начал сотрудничать со следствием лишь после задержания.

Судья не увидел в действия Рындюка корыстных мотивов и не стал лишать его свободы. Приговор — два года исправительных работ с удержанием 25% зарплаты в пользу государства — Рындюк обжаловать не стал. Судебное решение вступило в силу.

Напомним, ранее Рындюк защищал цвета национальной сборной Беларуси, также выступал в БАТЭ, "Динамо-Минск", МТЗ-РИПО, "Шахтер", "Сморгонь". В России играл за "Локомотив" (Москва), "Локомотив" (Нижний Новгород), "Кристалл" (Смоленск), "Рубин" (Тюмень), в Турции — за "Газиантепспор", в Китае — за "Шанхай Жучен", "Гунчжоу", "Нанкин Йойо", в Латвии — за "Даугаву" и "Динабург" (Даугавпилс), в Узбекистане — за "Машъал" (Мубарек), "Динамо" (Самарканд) и "Навбахор" (Наманган).

С 2015 года Рындюк возглавлял "Сморгонь".

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисту грозило до пяти лет лишения свободы, однако суд не усмотрел в его действиях корыстного мотива.

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