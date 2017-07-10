Баллон с газом взорвался на кемпинге: пострадали женщина и трое детей

МИНСК, 11 июл – Sputnik. Женщина и трое детей пострадали в результате взрыва 25-литрового газового баллона на кемпинге в Сморгонском районе, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.



© Pixabay Трое детей получили ожоги в Барановичах при взрыве аэрозольного баллона

Инцидент произошел накануне вечером возле водоема, находящегося возле деревни Белая.

"Произошел взрыв баллона, вследствие чего были травмированы находящиеся рядом четыре человека – женщина, ее сын, а также две девочки", – сказали в МЧС.

Пострадавших в реанимационное отделение Сморгонской центральной районной больницы доставили очевидцы ЧП.

По информации МЧС, все они получили ожоги 1-3 степеней, медики оценивают состояние женщины и детей как стабильно тяжелое.