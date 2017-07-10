ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Баллон с газом взорвался на кемпинге: пострадали женщина и трое детей

11.07.2017 15:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 июл – Sputnik. Женщина и трое детей пострадали в результате взрыва 25-литрового газового баллона на кемпинге в Сморгонском районе, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.

Баллон с газом взорвался на кемпинге: пострадали женщина и трое детей
© Pixabay
Трое детей получили ожоги в Барановичах при взрыве аэрозольного баллона

Инцидент произошел накануне вечером возле водоема, находящегося возле деревни Белая.

"Произошел взрыв баллона, вследствие чего были травмированы находящиеся рядом четыре человека – женщина, ее сын, а также две девочки", – сказали в МЧС.

Пострадавших в реанимационное отделение Сморгонской центральной районной больницы доставили очевидцы ЧП.

По информации МЧС, все они получили ожоги 1-3 степеней, медики оценивают состояние женщины и детей как стабильно тяжелое.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации МЧС, все они получили ожоги 1-3 степеней, медики оценивают состояние женщины и детей как стабильно тяжелое.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Велосипедист умер после ДТП с Audi в Столинском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика