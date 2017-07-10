В Пинском районе с огородов пропадает чеснок

Серия краж чеснока с приусадебных участков зафиксирована в Пинском районе, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

10 июля в милицию обратились две жительтницы Пинского района, которые сообщили, что неизвестный похитил с их огородов в деревне Бижеревичи чеснок, чем нанес ущерб на 558 рублей.

Двумя днями ранее к правоохранителям обратились две пенсионерки: одна проживает в Пинске, другая — в деревне Хлябы. Женщины сообщили, что также пострадали от чесночного вора. По их словам неизветный в ночь с 7 на 8 июля похитил у одной 2500 головок чеснока, у другой — 96. В общей сложности он нанес им 625 рублей ущерба.

Еще один факт кражи был зафиксирован 27 июня. Неизвестный похитил с грядки жительницы городского поселка Логишин 1452 головки чеснока. Ущерб, нанесенный злоумышленником, был оценен в 432 рубля.

По всем фактам Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье «Кража».