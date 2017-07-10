Милиция в Гродно третий день ищет пропавшую 13-летнюю девочку

МИНСК, 11 июл – Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают в Гродно 13-летнюю девочку, которая ушла из дома из-за парня, сообщили Sputnik во вторник в УВД Гродненского облисполкома.

По информации правоохранителей, Диана Петревич, живущая на улице Советских пограничников, пропала 8 июля, до настоящего времени ее местонахождение не известно.

"Вероятной причиной ухода стали чувства, которые 13-летняя девочка испытывает к молодому человеку. Родители же не разрешают дочке общение с юношей, в том числе и из-за того, что он из неблагополучной семьи", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что девочку в последний раз видели на мероприятии Color Fest, проходившем 8 июля в парке Жилибера.

По данным милиции, на пропавшей были майка темно-синего цвета, матерчатые светло-желтые шорты и белые кроссовки. В УВД просят граждан, которым что-либо известно о девочке, сообщить об этом в правоохранительные органы.