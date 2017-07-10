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Милиция в Гродно третий день ищет пропавшую 13-летнюю девочку

11.07.2017 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл – Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают в Гродно 13-летнюю девочку, которая ушла из дома из-за парня, сообщили Sputnik во вторник в УВД Гродненского облисполкома.

Милиция в Гродно третий день ищет пропавшую 13-летнюю девочку
© Sputnik/
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По информации правоохранителей, Диана Петревич, живущая на улице Советских пограничников, пропала 8 июля, до настоящего времени ее местонахождение не известно. 

"Вероятной причиной ухода стали чувства, которые 13-летняя девочка испытывает к молодому человеку. Родители же не разрешают дочке общение с юношей, в том числе и из-за того, что он из неблагополучной семьи", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что девочку в последний раз видели на мероприятии Color Fest, проходившем 8 июля в парке Жилибера.

По данным милиции, на пропавшей были майка темно-синего цвета, матерчатые светло-желтые шорты и белые кроссовки. В УВД просят граждан, которым что-либо известно о девочке, сообщить об этом в правоохранительные органы.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По информации правоохранителей, пропавшая могла сбежать из дома из-за молодого человека.

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