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Пьяный водитель попал в ДТП в ПП "Томашовка" и хотел сбежать в Украину

11.07.2017 16:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл – Sputnik. Пограничники задержали в пункте пропуска "Томашовка" на белорусско-украинской границе жителя Брестской области, который на автомобиле врезался в отбойник и решил сбежать в Украину, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Пьяный водитель попал в ДТП в ПП "Томашовка" и хотел сбежать в Украину
© Фото: ГАИ Брестской области
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Инцидент произошел ночью 8 июля, 28-летний водитель решил обогнать попутный автомобиль, чтобы первым пройти оформление в пункте пропуска.

"При этом маневре он не справился с управлением и совершил столкновение с расположенным на въезде средством принудительной остановки. Совершив ДТП, молодой человек решил скрыться от ответственности на украинской территории", – сказали в ГПК.

Водителя задержали пограничники, прибывший на место происшествия наряд ГАИ выяснил, что гражданин пьян – в его крови было обнаружено 1,3 промилле алкоголя. При этом в автомобиле гражданина находилась его семья, в том числе дети.

В отношении мужчины составили четыре протокола, он будет лишен права управления транспортными средствами на несколько лет.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении мужчины составили четыре протокола, он будет лишен права управления транспортными средствами на несколько лет.

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