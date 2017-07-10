МИНСК, 11 июл – Sputnik. Пограничники задержали в пункте пропуска "Томашовка" на белорусско-украинской границе жителя Брестской области, который на автомобиле врезался в отбойник и решил сбежать в Украину, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Инцидент произошел ночью 8 июля, 28-летний водитель решил обогнать попутный автомобиль, чтобы первым пройти оформление в пункте пропуска.

"При этом маневре он не справился с управлением и совершил столкновение с расположенным на въезде средством принудительной остановки. Совершив ДТП, молодой человек решил скрыться от ответственности на украинской территории", – сказали в ГПК.

Водителя задержали пограничники, прибывший на место происшествия наряд ГАИ выяснил, что гражданин пьян – в его крови было обнаружено 1,3 промилле алкоголя. При этом в автомобиле гражданина находилась его семья, в том числе дети.

В отношении мужчины составили четыре протокола, он будет лишен права управления транспортными средствами на несколько лет.