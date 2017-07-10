В Пинске рецидивист поджег автосервис, чтобы скрыть следы убийства сторожа

В Пинске по подозрению в убийстве задержан 27-летний мужчина, сообщили TUT.BY в пресс-службе управления Департамента охраны МВД по Брестской области.

9 июля сотрудники ведомства получили информацию о пожаре в здании автосервиса. После того, как возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС в помещении обнаружили обгоревший труп сторожа с резаными ранами в области живота и шеи. Прибывший на место наряд департамента охраны обратил внимание на следы крови и поставил на след служебную собаку.

Как выяснилось, подозреваемый в убийстве прятался за гаражом в 700 метрах от автосервиса. Задержанный пояснил, что во время застолья между ним и сторожем произошел конфликт, во время которого он нанес ему несколько ударов ножом, а потом устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».