|
Мужчину убило током под Новогрудком при самовольном подключении к ЛЭП
11.07.2017 17:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июл – Sputnik. Мужчина погиб в Новогрудском районе от удара током при самовольном подключении к ЛЭП, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Инцидент произошел утром в субботу 8 июля в деревне Скрышево: местные жители нашли у заброшенного дома тело 57-летнего мужчины.
"Следователи обнаружили рядом с лежащим под высоковольтными проводами телом деревянный шест и оголенный провод, который тот сжимал в руке", – сказал Шершеневич.
По информации экспертов, мужчина, предположительно, получил удар током, когда пытался самовольно подключиться к ЛЭП. Окончательно причину смерти установят после проведения необходимых экспертиз.
Собеседник Sputnik уточнил, что погибший, который жил в обесточенном доме, периодически набрасывал провода на линию электропередачи, чтобы пользоваться электроприборами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погибший, который жил в обесточенном доме, периодически набрасывал провода на линию электропередачи, чтобы пользоваться электроприборами.
|
Архив (ЧП)
Комментарии