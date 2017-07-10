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Мужчину убило током под Новогрудком при самовольном подключении к ЛЭП

11.07.2017 17:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл – Sputnik. Мужчина погиб в Новогрудском районе от удара током при самовольном подключении к ЛЭП, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области  Сергей Шершеневич.

Мужчину убило током под Новогрудком при самовольном подключении к ЛЭП
© Pixabay
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Инцидент произошел утром в субботу 8 июля в деревне Скрышево: местные жители нашли у заброшенного дома тело 57-летнего мужчины. 

"Следователи обнаружили рядом с лежащим под высоковольтными проводами телом деревянный шест и оголенный провод, который тот сжимал в руке", – сказал Шершеневич.

По информации экспертов, мужчина, предположительно, получил удар током, когда пытался самовольно подключиться к ЛЭП. Окончательно причину смерти установят после проведения необходимых экспертиз.

Собеседник Sputnik уточнил, что погибший, который жил в обесточенном доме, периодически набрасывал провода на линию электропередачи, чтобы пользоваться электроприборами. 

 
Теги: Минск
 
 
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Погибший, который жил в обесточенном доме, периодически набрасывал провода на линию электропередачи, чтобы пользоваться электроприборами.

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