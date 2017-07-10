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Пенсионерка сожгла себя в Кобрине, облившись бензином
11.07.2017 17:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июл – Sputnik. Кобринский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти пожилой жительницы Кобрина, сообщил портал
© Sputnik/ Анна Соколова
По информации милиции, инцидент произошел вечером 26 июня, 75-летнюю женщину с ожогами нашли возле реки Мухавец. Пострадавшая была доставлена в Кобринскую центральную районную больницу, где днем 5 июля она умерла в реанимации.
Следователи установили, что женщина облила себя бензином и подожгла, чтобы покончить с собой.
Сообщается, что погибшая находилась на учете в психиатрическом кабинете, ранее не единожды высказывала намерения совершить суицид и написала предсмертную записку.
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Погибшая находилась на учете в психиатрическом кабинете, ранее не единожды высказывала намерения совершить суицид.
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Архив (ЧП)
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