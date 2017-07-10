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В Кобрине скончалась 74-летняя бабушка, которая облила себя горючей жидкостью и подожгла

11.07.2017 17:52 — ЧП | Tut.by  
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5 июля в Кобринской больнице от ожогов скончалась 74-летняя жительница города, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.

Травмы пожилая женщина получила 26 июня. Согласно предварительной информации она облила себя легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Ее тело обнаружил прохожий вблизи берега реки Мухавец. Он сообщил о произошедшем в милицию.

Пострадавшую доставили в реанимационное отделение больницы. Несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.

По факту гибели проводится проверка.

 
 
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