В Кобрине скончалась 74-летняя бабушка, которая облила себя горючей жидкостью и подожгла

5 июля в Кобринской больнице от ожогов скончалась 74-летняя жительница города, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.

Травмы пожилая женщина получила 26 июня. Согласно предварительной информации она облила себя легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Ее тело обнаружил прохожий вблизи берега реки Мухавец. Он сообщил о произошедшем в милицию.

Пострадавшую доставили в реанимационное отделение больницы. Несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.

По факту гибели проводится проверка.