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Тело пенсионера с признаками падения с высоты обнаружено в Гродно

11.07.2017 18:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл – Sputnik. Тело пожилого мужчины с признаками падения с высоты было обнаружено днем во вторник в Гродно, сообщил ресурс HrodnaLife.

Тело пенсионера с признаками падения с высоты обнаружено в Гродно
© Pexels
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Инцидент в областном центре произошел около 16:00 на улице Клецкова.

По информации ресурса, погибший является 72-летним жителем Гродно. Как проинформировали в правоохранительных органах, по предварительным данным, пожилой мужчина сам выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на седьмом этаже.

В качестве версии суицида мужчины рассматривается его длительная тяжелая болезнь.

В настоящее время по факту гибели пенсионера в областном центре проводится проверка.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В качестве версии суицида мужчины рассматривается его длительная тяжелая болезнь.

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