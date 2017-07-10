Тело пенсионера с признаками падения с высоты обнаружено в Гродно

МИНСК, 11 июл – Sputnik. Тело пожилого мужчины с признаками падения с высоты было обнаружено днем во вторник в Гродно, сообщил ресурс HrodnaLife .

Инцидент в областном центре произошел около 16:00 на улице Клецкова.

По информации ресурса, погибший является 72-летним жителем Гродно. Как проинформировали в правоохранительных органах, по предварительным данным, пожилой мужчина сам выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на седьмом этаже.

В качестве версии суицида мужчины рассматривается его длительная тяжелая болезнь.

В настоящее время по факту гибели пенсионера в областном центре проводится проверка.