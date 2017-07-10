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Тело пенсионера с признаками падения с высоты обнаружено в Гродно
11.07.2017 18:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июл – Sputnik. Тело пожилого мужчины с признаками падения с высоты было обнаружено днем во вторник в Гродно, сообщил ресурс
Инцидент в областном центре произошел около 16:00 на улице Клецкова.
По информации ресурса, погибший является 72-летним жителем Гродно. Как проинформировали в правоохранительных органах, по предварительным данным, пожилой мужчина сам выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на седьмом этаже.
В качестве версии суицида мужчины рассматривается его длительная тяжелая болезнь.
В настоящее время по факту гибели пенсионера в областном центре проводится проверка.
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В качестве версии суицида мужчины рассматривается его длительная тяжелая болезнь.
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