Вечером 11 июля в водоеме в Витебском районе утонул подросток, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о происшествии поступило спасателям 11 июля в 17.41. В водоеме в садовом товариществе «Кировец» Витебского района утонул ученик 11 класса одной из школ областного центра. Работники МЧС нашли и извлекли из воды тело парня.

Это не первый подобный случай в этом сезоне. В минувшие выходные 16-летний подросток, отдыхавший с компанией вблизи карьера, утонул в Минском районе.

В дни летних школьных каникул спасатели напоминают, что необходимо быть аккуратными и внимательными при отдыхе на водоемах, а также не купаться на необорудованных пляжах. А взрослых просят не отпускать детей одних на водоемы.

При купании запрещается:

заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки;

купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах;

купаться в состоянии алкогольного опьянения;

прыгать в воду с дамб, пристаней, лодок, плотов;

подавать ложные сигналы бедствия.