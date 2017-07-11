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В Витебском районе утонул подросток

12.07.2017 07:47 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 11 июля в водоеме в Витебском районе утонул подросток, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о происшествии поступило спасателям 11 июля в 17.41. В водоеме в садовом товариществе «Кировец» Витебского района утонул ученик 11 класса одной из школ областного центра. Работники МЧС нашли и извлекли из воды тело парня.

Это не первый подобный случай в этом сезоне. В минувшие выходные 16-летний подросток, отдыхавший с компанией вблизи карьера, утонул в Минском районе.

В дни летних школьных каникул спасатели напоминают, что необходимо быть аккуратными и внимательными при отдыхе на водоемах, а также не купаться на необорудованных пляжах. А взрослых просят не отпускать детей одних на водоемы.

При купании запрещается:

  • заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки;
  • купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах;
  • купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • прыгать в воду с дамб, пристаней, лодок, плотов;
  • подавать ложные сигналы бедствия.
 
Теги: Витебск
 
 
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В водоеме в садовом товариществе "Кировец" Витебского района утонул ученик 11 класса одной из школ областного центра. Работники МЧС нашли и извлекли из воды тело...

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