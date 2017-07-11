Старшеклассник утонул в Витебском районе

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Ученик 11-го класса утонул на водоеме в садовом товариществе "Кировец" Витебского района, сообщили в среду в Витебском областном управлении МЧС.

Трагедия произошла вечером 11 июля. Спасателям поступило сообщение об утонувшем человеке. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место вызова. После проведения работ по поиску погибшего его тело извлекли из воды.

Выяснилось, что в водоеме утонул ученик 11-го класса ГУО "СШ №46 Витебска". Обстоятельства и причины произошедшего не сообщаются.

Также в минувшие сутки утонул человек в Жлобинском районе. Спасатели обнаружили его тело и извлекли из воды.