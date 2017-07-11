В Мозыре спасатели помогли мальчику, который не мог слезть с дерева

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС в Мозыре получили сообщение о необходимости помочь ребенку, который забрался на дерево, а спуститься никак не мог, сообщили в среду в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел утром 11 июля. Выяснилось, что на дерево забрался мальчик 2004 года рождения. Он полез вверх за котом и оказался на высоте около 8-9 метров. Самостоятельно спуститься вниз ребенок не мог.



© Фото: МЧС Беларуси Спасатели помогли мальчику спуститься на землю

Работники МЧС прибыли на место вызова, установили трехколенную лестницу и спасли ребенка — сняли с дерева.

Ребенок в госпитализации не нуждался, отметили в МЧС. Его состояние было удовлетворительным.