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В Мозыре спасатели помогли мальчику, который не мог слезть с дерева
12.07.2017 09:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС в Мозыре получили сообщение о необходимости помочь ребенку, который забрался на дерево, а спуститься никак не мог, сообщили в среду в МЧС Беларуси.
Инцидент произошел утром 11 июля. Выяснилось, что на дерево забрался мальчик 2004 года рождения. Он полез вверх за котом и оказался на высоте около 8-9 метров. Самостоятельно спуститься вниз ребенок не мог.
Спасатели помогли мальчику спуститься на землю
Работники МЧС прибыли на место вызова, установили трехколенную лестницу и спасли ребенка — сняли с дерева.
Ребенок в госпитализации не нуждался, отметили в МЧС. Его состояние было удовлетворительным.
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Школьник оказался на высоте около 8-9 метров, после того как полез на дерево за котом.
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