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Группа угонщиков велосипедов задержана в Дзержинске
12.07.2017 12:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июл — Sputnik. Все украденные велосипеды не имели маркировки, это позволило злоумышленникам без проблем сбывать транспортные средства, сообщили Sputnik в УВД Минского облисполкома.
Группа угонщиков вышла на незаконный промысел в марте текущего года. 32-летний ранее судимый житель Дзержинска и его 28-летний напарник направлялись в выбранный город, проникали в подъезды жилых домов и похищали оттуда велосипеды.
"При этом фигуранты стремились в ходе вылазки похищать два велосипеда, а выбор падал исключительно на дорогостоящие двухколесные средства передвижения", — отметили в УВД.
Злоумышленники совершили кражи в столице, а также в городах Минской, Брестской и Могилевской областей: Столбцы, Осиповичи, Молодечно, Борисов, Барановичи.
С краденными велосипедами подозреваемые возвращались в Дзержинск и передавали "добычу" 22-летнему местному жителю. Молодой человек находил покупателей среди своих знакомых, причем качественные велосипеды предлагал по вполне умеренным ценам. Происхождение товара парень объяснял тем, что занялся торговлей поддержанными велосипедами.
В УВД призвали владельцев велосипедов обратить внимание на возможность маркировки своего двухколесного имущества. Эта мера способствует поиску похищенного велосипеду и скорейшему его возврату. Как правило, маркированные велосипеды не похищают, потому что их практически невозможно сбыть.
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Злоумышленников задержали с поличным в ходе совершения очередного преступления, на данный момент оперативникам известно о более 20 эпизодах хищений.
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