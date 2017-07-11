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Группа угонщиков велосипедов задержана в Дзержинске

12.07.2017 12:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Все украденные велосипеды не имели маркировки, это позволило злоумышленникам без проблем сбывать транспортные средства, сообщили Sputnik в УВД Минского облисполкома.

Группа угонщиков вышла на незаконный промысел в марте текущего года. 32-летний ранее судимый житель Дзержинска и его 28-летний напарник направлялись в выбранный город, проникали в подъезды жилых домов и похищали оттуда велосипеды.

"При этом фигуранты стремились в ходе вылазки похищать два велосипеда, а выбор падал исключительно на дорогостоящие двухколесные средства передвижения", — отметили в УВД.

Злоумышленники совершили кражи в столице, а также в городах Минской, Брестской и Могилевской областей: Столбцы, Осиповичи, Молодечно, Борисов, Барановичи.

С краденными велосипедами подозреваемые возвращались в Дзержинск и передавали "добычу" 22-летнему местному жителю. Молодой человек находил покупателей среди своих знакомых, причем качественные велосипеды предлагал по вполне умеренным ценам. Происхождение товара парень объяснял тем, что занялся торговлей поддержанными велосипедами.

В УВД призвали владельцев велосипедов обратить внимание на возможность маркировки своего двухколесного имущества. Эта мера способствует поиску похищенного велосипеду и скорейшему его возврату. Как правило, маркированные велосипеды не похищают, потому что их практически невозможно сбыть.

 
Теги: Минск
 
 
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Злоумышленников задержали с поличным в ходе совершения очередного преступления, на данный момент оперативникам известно о более 20 эпизодах хищений.

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