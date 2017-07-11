В брестской больнице умер 56-летний кровельщик, который две недели назад упал с высоты 9,5 метра

11 июля в 8.52 в реанимационном отделении Брестской областной больницы скончался 56-летний кровельщик одной из строительных организаций города, который упал со строительных лесов две недели назад. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.



Фото: УСК по Брестской области

Травмы мужчина получил 27 июня около 14.30. Во время монтажных работ в здании на улице Гоголя он упал со строительных лесов с высоты 3-го этажа, что составляет около 9,5 метра.

В результате падения рабочий получил многочисленные повреждения. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимацию областной больницы.

Следственный комитет проводит проверку.