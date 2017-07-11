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В брестской больнице умер 56-летний кровельщик, который две недели назад упал с высоты 9,5 метра
11 июля в 8.52 в реанимационном отделении Брестской областной больницы скончался 56-летний кровельщик одной из строительных организаций города, который упал со строительных лесов две недели назад. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.
В результате падения рабочий получил многочисленные повреждения. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимацию областной больницы.
Следственный комитет проводит проверку.
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Мужчина скончался в реанимации через две недели после несчастного случая.
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Архив (ЧП)
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