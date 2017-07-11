Прокурор потребовала посадить убийцу Немцова пожизненно

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Государственный обвинитель потребовала пожизненный срок для Заура Дадаева, застрелившего политика Бориса Немцова, сообщает РИА Новости .



© Sputnik Максим Блинов Убийство Немцова: киллер Дадаев признан виновным

В конце июня присяжные признали Дадаева, а также других фигурантов уголовного дела об убийстве оппозиционера Немцова виновными в совершении преступления.

Прокурор Мария Семененко в среду выступила с требованием назначить Дадаеву самое строгое наказание — пожизненное лишение свободы. Кроме того, гособвинитель попросила лишить его звания лейтенанта и Ордена мужества.

Анзора Губашева, который забрал киллера с места преступления, она предложила приговорить к 23 годам заключения, а его брата Шадида — к 21 году. Темирлана Эскерханова, следившего за Немцовым, прокурор считает возможным приговорить к 19 годам лишения свободы. Для Хамзата Бахаева Семененко попросила 17 лет.

По мнению прокурора, четверо должны отбывать наказание в колонии строгого режима, Дадаев — в колонии особого режима. Также обвинитель попросила оштрафовать каждого из подсудимых на 200 тысяч рублей.

Находящиеся на скамье подсудимых люди — лишь исполнители преступления, считает следствие. По мнению СК РФ, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор неясны.

В СК РФ продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".

Напомним, Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.