В Каменце 10-летнего мальчика ударило током, когда он пытался достать тарзанку с дерева

Следователи проводят проверку по факту травмирования 10-летнего мальчика, сообщили TUT.BY в пресс-службе Следственного комитета.

Травму ребенок получил 7 июля около 19.00. Мальчик гулял во дворе дома, где живет с родителями. Он залез на нижнюю ветку дерева для того, чтобы поправить запутавшуюся выше тарзанку, но не удержал равновесия. Чтобы не упасть ребенок схватился двумя руками за линию электропередач, которая проходит сквозь ветки дерева и находится примерно на высоте трех метров от земли и одного от ветки, где стоял мальчик.

Школьника ударило током. Его друзья, которые гуляли во дворе, рассказали обо всем его матери. Женщина вызвала на место медиков. Бригада скорой увезла пострадавшего в больницу. Его госпитализировали в реанимационное отделение.