Автомобиль провалился в дыру на дороге, которую размыло ливнем

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Автомобиль, который провалился в дыру в асфальте, спасатели доставали при помощи подъемного крана.

Республика продолжает устранять последствия прохождения грозового фронта вечером 11 июля. По данным Гродненского УМЧС, на Волковысский район выпало рекордное количество осадков — 55 мм осадков при декадной норме 28 мм. Были подтоплены жилые дома и подворья. К счастью, эвакуация людей не понадобилась. Чего не скажешь об автомобилях.

В том же Волковысском районе сильный ливень размыл участок дорожного полотна, в результате чего проломился асфальт, в промоину упал автомобиль Volvo. Спасателям пришлось извлекать при помощи подъемного крана. Многие автомобилисты не досчитались на своих авто номерных знаков, которые смыло сильным дождем.