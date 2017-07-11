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Автомобиль провалился в дыру на дороге, которую размыло ливнем

12.07.2017 14:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Автомобиль, который провалился в дыру в асфальте, спасатели доставали при помощи подъемного крана.

Автомобиль провалился в дыру на дороге, которую размыло ливнем
© Sputnik/
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Республика продолжает устранять последствия прохождения грозового фронта вечером 11 июля. По данным Гродненского УМЧС, на Волковысский район выпало рекордное количество осадков — 55 мм осадков при декадной норме 28 мм. Были подтоплены жилые дома и подворья. К счастью, эвакуация людей не понадобилась. Чего не скажешь об автомобилях.

В том же Волковысском районе сильный ливень размыл участок дорожного полотна, в результате чего проломился асфальт, в промоину упал автомобиль Volvo.  Спасателям пришлось извлекать при помощи подъемного крана.  Многие автомобилисты не досчитались на своих авто номерных знаков, которые смыло сильным дождем.

 
Теги: Минск
 
 
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На Волковысский район выпало рекордное по Гродненской области количество осадков – почти две декадные нормы за несколько часов.

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