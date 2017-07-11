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Взрыв гаражей в Мачулищах произошел из-за 50-литрового баллона с газом

12.07.2017 15:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл – Sputnik. Взрыв в гаражном кооперативе "Автотурист" в городском поселке Мачулищи Минского района произошел из-за газового обогревателя, который использовал для обогрева помещения один из водителей, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Взрыв гаражей в Мачулищах произошел из-за 50-литрового баллона с газом
© Фото: УСК по Минской области
По факту взрыва гаражей в Мачулищах возбуждено уголовное дело

Взрыв в ГСК "Автотурист", расположенном на улице Связистов в поселке Мачулищи, произошел днем 20 января. В результате инцидента шесть автомобильных гаражей были разрушены, один человек госпитализирован. По факту возбудили уголовное дело по ст. 219 (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

"В качестве обвиняемого по делу привлечен 32-летний житель Минска. Он находился в гараже знакомого, где ремонтировал автомобиль. Накануне происшествия мужчина для обогрева гаража эксплуатировал переносной обогреватель с подключенным газовым баллоном емкостью 50 литров", – сказала Белоног.

По ее словам, из-за плохой вентиляции в помещении накопился газ, который впоследствии взорвался.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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