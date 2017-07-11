Шестилетний мальчик выпал из окна в Дятлово из-за компьютерной игры

МИНСК, 12 июл – Sputnik. Шестилетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже в Дятлово, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.



© Фото: ГКСЭ Двухлетняя девочка выпала из окна в Каменецком районе

Инцидент в райцентре произошел накануне около 20:35, когда ребенок вместе с матерью был в гостях у знакомых.

"На предложение взрослых выйти на улицу ответил отказом. Оставшись в квартире один, играл в компьютерную игру. По возвращению взрослые обнаружили мальчика у дома, где он оказался, выпав из окна", – сказал Шершеневич.

По его словам, на место ЧП прибыла скорая, ребенка доставили с больницу с подозрениями на переломы и повреждение внутренних органов.

После обследования, проведенного в Гродно, выяснилось, что ребенок серьезных травм не получил. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Шершеневич уточнил, что ребенок играл на компьютере в агрессивную игру, в какой-то момент он испугался и решил покинуть квартиру, но не смог открыть дверь

В настоящее время по факту сотрудники УСК проводят проверку.