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В Дятлово 6-летний мальчик испугался компьютерной игры, открыл окно и выпал с третьего этажа

12.07.2017 15:31 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 11 июля мальчик играл в компьютерную игру, испугался и хотел выйти из квартиры, но не смог открыть дверь, заблокировав замок. Тогда он открыл форточку и вывалился из окна. Все произошло в Дятлово. По данному факту следователи проводят проверку, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.


Фото: sk.gov.by

Вечером мальчик вместе с мамой находился в гостях. Он решил не идти вместе со взрослыми на улицу и остался играть в компьютерную игру. Взрослые увидели ребенка у дома, где он оказался, выпав из окна квартиры.


Фото: sk.gov.by

Приехавшие на место происшествия медики доставили ребенка в больницу с подозрениями на переломы костей и повреждения внутренних органов. После дальнейших обследований, проведенных в Гродно, опасения врачей не подтвердились. Ребенок сейчас находится в учреждении здравоохранения под наблюдением медиков.

 
Теги: Гродно
 
 
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