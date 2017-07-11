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Молоковоз МАЗ перевернулся в Брестском районе
12.07.2017 16:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июл – Sputnik. Грузовой автомобиль-молоковоз вылетел в кювет и перевернулся в Брестском районе, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Фото: МЧС Беларуси
ДТП произошло в среду около 13:00 на трассе Н-133 "Брест – Каменица-Жировецкая".
"По предварительной информации, 58-летний брестчанин, управляя автомобилем МАЗ, допустил съезд с последующим опрокидыванием автомобиля в кювет", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что в результате аварии водитель молоковоза не пострадал.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.
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В результате аварии водитель молоковоза, вылетевшего в кювет и упавшего на крышу, не пострадал.
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