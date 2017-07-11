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Милиционеры спасли в Барановичах женщину, подавившуюся едой на пикнике

12.07.2017 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл – Sputnik. Сотрудники Барановичского ГОВД спасли жительницу Барановичей, которая подавилась едой на пикнике и едва не задохнулась, сообщили Sputnik в среду в правоохранительных органах.

Милиционеры спасли в Барановичах женщину, подавившуюся едой на пикнике
© Sputnik / Виктор Толочко
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По информации барановичской милиции, женщина с друзьями отдыхала у водохранилища Мышанка. 

"За очередным глотком пищи у нее последовало ощущение удушья. Женщина стала кашлять, пыталась самостоятельно избавиться от застрявшего в горле куска еды", – сказали в ГОВД.

Там также сообщили, что в этот момент мимо отдыхающей компании проходили сотрудники роты ППС Барановичского ГОВД. Один из них сразу отправился за медсестрой, дежурившей на водохранилище, а второй оказал пострадавшей первую помощь.

По данным правоохранителей, женщина в результате ЧП не пострадала, ее здоровью ничего не угрожает.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов оказались возле пострадавшей случайно – когда патрулировали территорию водохранилища.

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