Милиционеры спасли в Барановичах женщину, подавившуюся едой на пикнике

МИНСК, 12 июл – Sputnik. Сотрудники Барановичского ГОВД спасли жительницу Барановичей, которая подавилась едой на пикнике и едва не задохнулась, сообщили Sputnik в среду в правоохранительных органах.



© Sputnik / Виктор Толочко Омоновец спас тонущего человека на Дроздах

По информации барановичской милиции, женщина с друзьями отдыхала у водохранилища Мышанка.

"За очередным глотком пищи у нее последовало ощущение удушья. Женщина стала кашлять, пыталась самостоятельно избавиться от застрявшего в горле куска еды", – сказали в ГОВД.

Там также сообщили, что в этот момент мимо отдыхающей компании проходили сотрудники роты ППС Барановичского ГОВД. Один из них сразу отправился за медсестрой, дежурившей на водохранилище, а второй оказал пострадавшей первую помощь.

По данным правоохранителей, женщина в результате ЧП не пострадала, ее здоровью ничего не угрожает.