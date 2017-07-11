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Двое бездомных белорусов убили топором человека в Москве

12.07.2017 19:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл – Sputnik. Полиция задержала в Москве двоих граждан Беларуси, которые подозреваются в совершении убийства, сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Двое бездомных белорусов убили топором человека в Москве
© Flickr/ verkeorg
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Тело мужчины было обнаружено в субботу 8 июля во 2-м Рощинском проезде на юге российской столицы, вблизи одного из кладбищ.

"Задержаны двое граждан Беларуси, с весны текущего года проживающие на столичных вокзалах. Они изобличены в том, что в неустановленном месте топором и молотком нанесли множественные удары незнакомому мужчине", – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство).

По информации правоохранителей, задержанные – мужчины 1973 и 1990 года рождения, граждане Беларуси, ведущие бродяжнический образ жизни в российской столице.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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