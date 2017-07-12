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Столы с начинкой: таможенники нашли в фуре мебель с грецкими орехами

13.07.2017 09:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл – Sputnik. Более трех тонн грецких орехов были спрятаны от таможенного контроля в полостях, оборудованных в офисной мебели, сообщили Sputnik в четверг в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Столы с начинкой: таможенники нашли в фуре мебель с грецкими орехами
© Sputnik Виталий Аньков
Под Полоцком задержана фура, перевозившая 19 тонн яблок под видом соли

Контрабанда из товаров "санкционной группы" была выявлена сотрудниками Оперативной таможни в фуре Scania, которая ехала в Российскую Федерацию.

"В транспортном средстве находилась офисная мебель, документы на которую и были представлены сотрудникам таможни. Однако при проведении контроля было обнаружено, что в оборудованных из предметов мебели полостях сокрыто 3,3 тонны грецких орехов", – сказали в ГТК.

По информации комитета, сопроводительные документы на этот товар у водителя отсутствовали. 

По факту Оперативной таможней был начат административный процесс, орехи, стоимость которых составила около 83 тысяч рублей, изъяты.

 
Теги: Минск
 
 
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По факту Оперативной таможней был начат административный процесс, орехи, стоимость которых составила около 83 тысяч рублей, изъяты.

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