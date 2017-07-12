Пожар на стоянке в Гомеле: повреждены 6 автомобилей

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Шесть легковых автомобилей были повреждены в результате пожара в Гомеле, сообщили Sputnik в четверг в Гомельском областном УМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Квартира пьяниц-минчан горела второй раз за неделю

Возгорание на парковке на улице Ильича было зафиксировано ночью 13 июля: в МЧС сообщение о пожаре поступило около трех часов ночи.

"Прибывшие спасатели быстро ликвидировали загорание. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля Mercedes-Benz CLK", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что огнем были повреждены припаркованные рядом машины.

В результате пожара никто из людей не пострадал, в настоящее время причина возникновения огня устанавливается.