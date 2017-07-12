ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пожар на стоянке в Гомеле: повреждены 6 автомобилей

13.07.2017 10:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Шесть легковых автомобилей были повреждены в результате пожара в Гомеле, сообщили Sputnik в четверг в Гомельском областном УМЧС.

Пожар на стоянке в Гомеле: повреждены 6 автомобилей
© Фото: МЧС Беларуси
Квартира пьяниц-минчан горела второй раз за неделю

Возгорание на парковке на улице Ильича было зафиксировано ночью 13 июля: в МЧС сообщение о пожаре поступило около трех часов ночи.

"Прибывшие спасатели быстро ликвидировали загорание. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля Mercedes-Benz CLK", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что огнем были повреждены припаркованные рядом машины.

В результате пожара никто из людей не пострадал, в настоящее время причина возникновения огня устанавливается.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате пожара никто из людей не пострадал, в настоящее время причина возникновения огня устанавливается.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Уголовное дело о нарколаборатории в Гомеле передано в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика