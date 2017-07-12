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Уголовное дело о нарколаборатории в Гомеле передано в суд

13.07.2017 10:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл — Sputnik. Уголовное дело о нарколаборатории, которую организовал гомельчанин в подвале дома своего друга, направлено в суд Новобелицкого района областного центра, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Уголовное дело о нарколаборатории в Гомеле передано в суд
© Sputnik / Виктор Толочко
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По материалам следствия, 35-летний житель Гомеля в подвале частного домовладения своего знакомого организовал лабораторию по изготовлению амфетамина. "Химическими работами" занимался здесь год: с февраля 2016 года по февраль 2017-го. За это время изготовил не меньше 59 грамм особо опасного психотропного вещества. Одну часть "продукции" сбыл, а вторую хранил с целью последующей реализации. Химическое вещество для изготовления амфетамина покупал в Российской Федерации.

За помещение подозреваемый расплачивался опасным психотропным веществом. Как стало известно следствию, хозяину дома передал не меньше 24 грамм амфетамина.

Следствие установило одного из покупателей данной продукции, которым стал 33-летний гомельчанин. Он приобрел чуть более 6 грамм амфетамина, часть которого впоследствии перепродал.

Действия троих обвиняемых квалифицированы следствием по пяти частям уголовного дела. Мужчины, в частности, обвиняются в незаконных изготовлении, хранении, перевозке и сбыте психотропного вещества, совершенных в отношении особо опасного психотропного вещества, а также в незаконном перемещении через Государственную границу Беларуси прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Главный подозреваемый организовал "предприятие" по изготовлению амфетамина в подвале дома своего приятеля, с которым расплачивался произведенной продукцией.

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