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Фотофакт: ДТП с мотоциклистом произошло в центре Минска
13.07.2017 10:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Авария с участием мотоциклиста произошла утром около перекрестка проспекта Независимости и улицы Академической в центре Минска, передает корреспондент Sputnik с места происшествия.
ДТП случилось в утренний час пик, из-за этого на проспекте быстро образовался затор. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, прибыла бригада скорой медицинской помощи.
По словам очевидцев, есть пострадавший. После ДТП мотоцикл лежал в крайней левой полосе по направлению к улице Сурганова.
Движение автомобилей и общественного транспорта в этом месте затруднено. Водители сообщают о заторе как минимум от площади Якуба Коласа.
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Дорожно-транспортное происшествие случилось около 9 часов утра недалеко от Академии наук в столице.
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