Фотофакт: ДТП с мотоциклистом произошло в центре Минска

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Авария с участием мотоциклиста произошла утром около перекрестка проспекта Независимости и улицы Академической в центре Минска, передает корреспондент Sputnik с места происшествия.

ДТП случилось в утренний час пик, из-за этого на проспекте быстро образовался затор. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, прибыла бригада скорой медицинской помощи.

По словам очевидцев, есть пострадавший. После ДТП мотоцикл лежал в крайней левой полосе по направлению к улице Сурганова.

Движение автомобилей и общественного транспорта в этом месте затруднено. Водители сообщают о заторе как минимум от площади Якуба Коласа.