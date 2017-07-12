ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кровельщик умер в Бресте после падения со строительных лесов

13.07.2017 10:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Брестский межрайонный отдел Следственного комитате проводит проверку по факту смерти кровельщика, который скончался в больнице после падения со строительных лесов, сообщил ресурс "Виртуальный Брест".

Кровельщик умер в Бресте после падения со строительных лесов
© Фото: МЧС РБ
Башенный кран упал на строящийся дом в Минске

Несчастный случай с рабочим произошел 27 июня на улице Гоголя при проведении работ по ремонту жилого пятиэтажного дома.

По информации СК, 56-летний мужчина упал с площадки строительных лесов, расположенной на уровне третьего этажа. Мужчина получил тяжелые травмы головы и внутренних органов и был машиной скорой доставлен в больницу для оказания помощи.

Пострадавший, как сообщает ресурс, умер в реанимации Брестской областной больницы 11 июля.

В настоящее время по факту травмирования рабочего проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи Брестской областной больницы больше двух недель боролись за жизнь 61-летнего рабочего.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Фотофакт: ДТП с мотоциклистом произошло в центре Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика