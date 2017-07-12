Кровельщик умер в Бресте после падения со строительных лесов

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Брестский межрайонный отдел Следственного комитате проводит проверку по факту смерти кровельщика, который скончался в больнице после падения со строительных лесов, сообщил ресурс " Виртуальный Брест ".

Несчастный случай с рабочим произошел 27 июня на улице Гоголя при проведении работ по ремонту жилого пятиэтажного дома.

По информации СК, 56-летний мужчина упал с площадки строительных лесов, расположенной на уровне третьего этажа. Мужчина получил тяжелые травмы головы и внутренних органов и был машиной скорой доставлен в больницу для оказания помощи.

Пострадавший, как сообщает ресурс, умер в реанимации Брестской областной больницы 11 июля.

В настоящее время по факту травмирования рабочего проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.