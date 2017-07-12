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Более 200 человек пытаются спасти лес от короедов в Гомельской области
13.07.2017 10:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Усыхание сосновых насаждений было обнаружено работниками Министерства лесного хозяйства на территории Лельчицкого и Милошевичского лесхозов, сообщили в четверг в МЧС Беларуси.
Причиной такого явления стало заражение леса насекомыми-вредителями: вершинным и шестизубчатым короедами. Специалисты детально обследовали лесные массивы и установили, что площадь повреждения составила 1558,4 га, причем поврежденные участки зафикисированы точечно на территории всего района.
"Силами Лельчицкого и Милошевичского лесных хозяйств, а также еще 8 лесхозов (в общем количестве 209 человек и 58 единиц техники) проводятся работы по вырубке и изоляции зараженных сосновых насаждений", — рассказали в МЧС.
На заседании районной комиссии по ЧС было принято решение признать этот инцидент местной чрезвычайной ситуацией природного характера — заражение лесов вредителями и болезнями.
Зараженное дерево
Работники лесхозов продолжат вырубку поврежденных деревьев.
Короеды — группа растительноядных жуков, которые обычно селятся под корой деревьев, реже — в коре или древесине. В начале и конце прошлого века были зафиксированы случаи массовых вспышек короеда-типографа, вызывавшие опустошения на больших лесных территориях.
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В ближайшее время состоится заседание областной комиссии по ЧС, на котором будет обсуждаться вопрос заражения лесов Гомельской области.
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