Более 200 человек пытаются спасти лес от короедов в Гомельской области

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Усыхание сосновых насаждений было обнаружено работниками Министерства лесного хозяйства на территории Лельчицкого и Милошевичского лесхозов, сообщили в четверг в МЧС Беларуси.

Причиной такого явления стало заражение леса насекомыми-вредителями: вершинным и шестизубчатым короедами. Специалисты детально обследовали лесные массивы и установили, что площадь повреждения составила 1558,4 га, причем поврежденные участки зафикисированы точечно на территории всего района.

"Силами Лельчицкого и Милошевичского лесных хозяйств, а также еще 8 лесхозов (в общем количестве 209 человек и 58 единиц техники) проводятся работы по вырубке и изоляции зараженных сосновых насаждений", — рассказали в МЧС.

На заседании районной комиссии по ЧС было принято решение признать этот инцидент местной чрезвычайной ситуацией природного характера — заражение лесов вредителями и болезнями.

Работники лесхозов продолжат вырубку поврежденных деревьев.

Короеды — группа растительноядных жуков, которые обычно селятся под корой деревьев, реже — в коре или древесине. В начале и конце прошлого века были зафиксированы случаи массовых вспышек короеда-типографа, вызывавшие опустошения на больших лесных территориях.