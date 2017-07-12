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Заместитель главбуха Кричевской СШ доначислила себе $2,8 тыс. зарплаты

13.07.2017 11:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл – Sputnik. Заместитель главного бухгалтера одной из средних школ Кричева стала фигурантом уголовного дела за махинации с заработной платой и премиями – женщина периодически начисляла себе деньги без распоряжений руководства, сообщили Sputnik в четверг в Комитете государственного контроля.

Заместитель главбуха Кричевской СШ доначислила себе ,8 тыс. зарплаты
© Pixabay
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Хищения денег в школе были выявлены при проведении проверки учреждения образования, которую проводили сотрудники КГК и финансовой милиции.

"Заместитель главного бухгалтера неоднократно завышала свой оклад и выплаты премиальных вознаграждений и перечисляла деньги на свой карт-счет", – сообщили в КГК.

По информации комитета, всего с июля 2015 года по апрель 2017-го она незаконно получила 5,7 тысячи рублей. После обнаружения факта хищения ущерб был полностью ей возмещен.

В отношении работника СШ Кричевским райотделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех. 

 
Теги: Минск
 
 
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Всего с июля 2015 года по апрель 2017-го она незаконно получила 5,7 тысячи рублей.

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