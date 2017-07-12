Пожилой мужчина утонул в деревенском колодце в Вилейском районе

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Пожилой мужчина утонул в колодце в Вилейском районе, не сумев выбраться после падения в него, сообщил ресурс " Край " со ссылкой на начальника Вилейского райотдела Следственного комитета Александра Путырского.

Несчастный случай произошел 5 июля в деревне Баранцы, тело 70-летнего мужчины нашли сотрудники милиции после того, как об исчезновении пенсионера сообщил в правоохранительные органы его сосед.

По словам Путырского, тело мужчины находилось на глубине трех метров в колодце, расположенном на принадлежащем погибшему приусадебном участке.

По предварительной информации, мужчина, скорее всего, набирал воду, оступился и упал, а выбраться самостоятельно не смог.

В настоящее время по факту смерти пожилого жителя Вилейского района проводится проверка.