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Пожилой мужчина утонул в деревенском колодце в Вилейском районе

13.07.2017 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл – Sputnik. Пожилой мужчина утонул в колодце в Вилейском районе, не сумев выбраться после падения в него, сообщил ресурс "Край" со ссылкой на начальника Вилейского райотдела Следственного комитета Александра Путырского.

Пожилой мужчина утонул в деревенском колодце в Вилейском районе
© Sputnik/
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Несчастный случай произошел 5 июля в деревне Баранцы, тело 70-летнего мужчины нашли сотрудники милиции после того, как об исчезновении пенсионера сообщил в правоохранительные органы его сосед.

По словам Путырского, тело мужчины находилось на глубине трех метров в колодце, расположенном на принадлежащем погибшему приусадебном участке.

По предварительной информации, мужчина, скорее всего, набирал воду, оступился и упал, а выбраться самостоятельно не смог.

В настоящее время по факту смерти пожилого жителя Вилейского района проводится проверка.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Тело 70-летнего мужчины нашли сотрудники милиции после того, как об исчезновении пенсионера сообщил в правоохранительные органы его сосед.

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