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Пожилой мужчина утонул в деревенском колодце в Вилейском районе
13.07.2017 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл – Sputnik. Пожилой мужчина утонул в колодце в Вилейском районе, не сумев выбраться после падения в него, сообщил ресурс "
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Старшеклассник утонул в Витебском районе
Несчастный случай произошел 5 июля в деревне Баранцы, тело 70-летнего мужчины нашли сотрудники милиции после того, как об исчезновении пенсионера сообщил в правоохранительные органы его сосед.
По словам Путырского, тело мужчины находилось на глубине трех метров в колодце, расположенном на принадлежащем погибшему приусадебном участке.
По предварительной информации, мужчина, скорее всего, набирал воду, оступился и упал, а выбраться самостоятельно не смог.
В настоящее время по факту смерти пожилого жителя Вилейского района проводится проверка.
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Тело 70-летнего мужчины нашли сотрудники милиции после того, как об исчезновении пенсионера сообщил в правоохранительные органы его сосед.
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