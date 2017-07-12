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Возвращение непогоды: улицы в Гродно затопило
13.07.2017 14:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Некоторые улицы в Гродно затопило из-за проливного дождя в четверг, сообщили пользователи социальных сетей.
На четверг в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: возможны дожди и грозы. Согласно метеорадарам, грозовой фронт уже проходит по западу республики — в частности, по Гродненской области.
Как сообщили местные жители, некоторые улицы Гродно в четверг из-за ливней затопило — это осложняет работу общественного транспорта и движение машин.
Привели ли ливни к серьезным последствиям в области, пока не известно.
Согласно прогнозам синоптиков, ближе к вечеру атмосферный фронт доберется и до Минска. Спасатели призывают учитывать погодные условия и быть внимательными к своей безопасности.
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Непогода уже обрушилась на западную часть Беларуси и во второй половине дня может дойти до Минска.
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