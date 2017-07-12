Возвращение непогоды: улицы в Гродно затопило

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Некоторые улицы в Гродно затопило из-за проливного дождя в четверг, сообщили пользователи социальных сетей.

На четверг в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: возможны дожди и грозы. Согласно метеорадарам, грозовой фронт уже проходит по западу республики — в частности, по Гродненской области.

Как сообщили местные жители, некоторые улицы Гродно в четверг из-за ливней затопило — это осложняет работу общественного транспорта и движение машин.

Привели ли ливни к серьезным последствиям в области, пока не известно.

Согласно прогнозам синоптиков, ближе к вечеру атмосферный фронт доберется и до Минска. Спасатели призывают учитывать погодные условия и быть внимательными к своей безопасности.