В Вилейском районе 70-летний мужчина утонул в колодце

Несчастный случай произошел в деревне Баранцы Вилейского района. Тело мужчины 5 июля в колодце обнаружили сотрудники милиции. Об этом сообщает Край.бай.

Как рассказал и.о. начальника Вилейского райотдела Следственного комитета Александр Путырский, до этого в милицию обратился сосед пенсионера и рассказал, что уже несколько дней того не видел.

Тело 70-летнего мужчины сотрудники РОВД обнаружили в колодце в его дворе на глубине трех метров.

— Колодец был без деревянной конструкции (домика), который обычно устанавливают поверх кольца. А само кольцо находилось на уровне земли. Чтобы набрать воды, мужчина спускал в воду ведро на веревке. Вероятно, в один из дней он оступился и упал в колодец, но выбраться с трехметровой глубины не смог, — пояснил Александр Путырский.

По факту смерти мужчины проводится проверка.