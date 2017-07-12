Радионуклиды выявлены в чернике из Могилевского и Быховского районов

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Превышение содержания радионуклида цезия-137 выявили в чернике, собранной в лесах Могилевского и Быховского районов, сообщил портал MogilevNews .

В лабораторию радиационного контроля Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии с 7 по 13 июля обратились 45 горожан для проверки ягод.

Превышение содержания цезия-137 в чернике было выявлено в ягодах из деревни Межисетки (Могилевский район) и деревни Кучин (Быховский район).

Официально разрешенный сезон сбора и заготовки черники на Могилевщине стартовал 30 июня.