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Радионуклиды выявлены в чернике из Могилевского и Быховского районов

13.07.2017 15:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл – Sputnik. Превышение содержания радионуклида цезия-137 выявили в чернике, собранной в лесах Могилевского и Быховского районов, сообщил портал MogilevNews.

Радионуклиды выявлены в чернике из Могилевского и Быховского районов
© Pixabay
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В лабораторию радиационного контроля Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии с 7 по 13 июля обратились 45 горожан для проверки ягод.

Превышение содержания цезия-137 в чернике было выявлено в ягодах из деревни Межисетки (Могилевский район) и деревни Кучин (Быховский район).

Официально разрешенный сезон сбора и заготовки черники на Могилевщине стартовал 30 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Превышение содержания цезия-137 обнаружили в ягодах из деревень Межисетки и Кучин.

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