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Радионуклиды выявлены в чернике из Могилевского и Быховского районов
13.07.2017 15:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл – Sputnik. Превышение содержания радионуклида цезия-137 выявили в чернике, собранной в лесах Могилевского и Быховского районов, сообщил портал
В лабораторию радиационного контроля Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии с 7 по 13 июля обратились 45 горожан для проверки ягод.
Превышение содержания цезия-137 в чернике было выявлено в ягодах из деревни Межисетки (Могилевский район) и деревни Кучин (Быховский район).
Официально разрешенный сезон сбора и заготовки черники на Могилевщине стартовал 30 июня.
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Превышение содержания цезия-137 обнаружили в ягодах из деревень Межисетки и Кучин.
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