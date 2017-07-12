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Билборд упал на машину Renault в Минске

13.07.2017 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл – Sputnik. Рекламный щит упал из-за ветра в Минске на припаркованный легковой автомобиль, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Инцидент, по информации пользователей Twitter, произошел 13 июля во время ливня на улице Богдановича. Сообщается, что большой рекламный щит упал на припаркованный автомобиль Renault. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

Ранее синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупредили жителей Беларуси о сильном ветре и прогнозируемых ливнях.

МЧС Беларуси неоднократно предупреждало автолюбителей, что парковать машины под неустойчивыми конструкциями, если ожидается сильный ветер, не рекомендуется.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ЧП никто не пострадал, в машине разбито ветровое стекло.

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