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Билборд упал на машину Renault в Минске
13.07.2017 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл – Sputnik. Рекламный щит упал из-за ветра в Минске на припаркованный легковой автомобиль, сообщили в социальных сетях очевидцы.
Инцидент, по информации пользователей Twitter, произошел 13 июля во время ливня на улице Богдановича. Сообщается, что большой рекламный щит упал на припаркованный автомобиль Renault. В результате ЧП никто из людей не пострадал.
Ранее синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупредили жителей Беларуси о сильном ветре и прогнозируемых ливнях.
МЧС Беларуси неоднократно предупреждало автолюбителей, что парковать машины под неустойчивыми конструкциями, если ожидается сильный ветер, не рекомендуется.
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В результате ЧП никто не пострадал, в машине разбито ветровое стекло.
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