Билборд упал на машину Renault в Минске

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Рекламный щит упал из-за ветра в Минске на припаркованный легковой автомобиль, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Инцидент, по информации пользователей Twitter, произошел 13 июля во время ливня на улице Богдановича. Сообщается, что большой рекламный щит упал на припаркованный автомобиль Renault. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

Ранее синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупредили жителей Беларуси о сильном ветре и прогнозируемых ливнях.

МЧС Беларуси неоднократно предупреждало автолюбителей, что парковать машины под неустойчивыми конструкциями, если ожидается сильный ветер, не рекомендуется.