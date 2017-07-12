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Отделение почты эвакуировали в Горках из-за разбитой ампулы
13.07.2017 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл – Sputnik. Посетители и персонал центрального почтового отделения в Горках были эвакуированы из-за разбитой ампулы, находящейся в посылке, сообщил ресурс
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент в отделении, расположенном на улице Якубовского, произошел утром в среду 12 июля: у одной из работниц ухудшилось самочувствие из-за резкого запаха, доносившегося из посылки.
Сообщается, что на почту оперативно прибыли экстренные службы – спасатели МЧС, милиция и скорая.
Впоследствии выяснилось, что в посылке, пришедшей местному жителю из Минска, находилась разбитая ампула с ветпрепаратом.
По информации ресурса, пока милиция разыскивала адресата посылки, а специалисты определяли степень опасности препарата, из отделения эвакуировали посетителей и персонал. В результате ЧП никто из людей не пострадал.
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В результате ЧП никто из людей не пострадал, адресата, которому предназначалась посылка, разыскивала милиция.
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