Отделение почты эвакуировали в Горках из-за разбитой ампулы

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Посетители и персонал центрального почтового отделения в Горках были эвакуированы из-за разбитой ампулы, находящейся в посылке, сообщил ресурс Horki.Info .



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Инцидент в отделении, расположенном на улице Якубовского, произошел утром в среду 12 июля: у одной из работниц ухудшилось самочувствие из-за резкого запаха, доносившегося из посылки.

Сообщается, что на почту оперативно прибыли экстренные службы – спасатели МЧС, милиция и скорая.

Впоследствии выяснилось, что в посылке, пришедшей местному жителю из Минска, находилась разбитая ампула с ветпрепаратом.

По информации ресурса, пока милиция разыскивала адресата посылки, а специалисты определяли степень опасности препарата, из отделения эвакуировали посетителей и персонал. В результате ЧП никто из людей не пострадал.