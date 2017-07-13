Российская семья пропала в Турции

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Семья из Саратовской области пропала в Турции, российское посольство выясняет судьбу граждан РФ, заявил и.о. пресс-атташе посольства Александр Лешуков.

"В связи с обращением родственников пропавших на территории Турции российских граждан, жителей Саратовской области Светланы Ухановой, ее гражданского мужа Евгения Кочаари и ее дочерей, посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли упомянутые лица на территории страны", — сказал Лешуков, слова которого приводит РИА Новости .

Дипломат отметил, что посольство обратилось с просьбой о депортации российских граждан на территорию РФ, "в случае принятия решения о депортации". "Посольство продолжает отслеживать ситуацию", — заключил он.

Вместе с тем, СМИ сообщают, что Уханова была задержана в Турции при попытке нелегально попасть на территорию Сирии. Сейчас вся семья находится в миграционной тюрьме Антакья. Россиян обвиняют в намерении присоединиться к радикальным группировкам, в частности в террористам "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других стран).

Чтобы освободить родственников, в Турцию приехала мать Ухановой и ее бывший муж — родной отец пропавших девочек. Но без официальной помощи они не смогли забрать родных.

Кроме того, близкие Ухановой отмечают, что в последнее время женщина довольно странно себя вела и сильно изменилась. Мать двоих детей приняла ислам и увлеклась радикальными течениями религии.